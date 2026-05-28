La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo coordinó con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) las acciones de seguridad que garantizarán el normal desarrollo de la Segunda Elección Presidencial (SEP), programada para el próximo 7 de junio.

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Durante la reunión, participaron el jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, y el titular de la División Policial de Orden y Seguridad (DIVOPUS), coronel César Ruiz Valle. Las autoridades destacaron que las Elecciones Generales realizadas el pasado 12 de abril se desarrollaron con normalidad y sin incidentes de consideración.

En ese contexto, el general Espinoza aseguró que la PNP brindará resguardo en todas las etapas del proceso electoral, desde el despliegue del material electoral hacia los 100 locales de votación asignados a la ODPE Trujillo, hasta el desarrollo de la jornada y el posterior repliegue del material.

Por su parte, Ponte resaltó el trabajo coordinado entre la ODPE y la Policía Nacional durante las elecciones generales, así como la comunicación permanente con los mandos policiales, lo que permitió actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad y garantizar un proceso ordenado y seguro.

Para la jornada electoral del domingo 7 de junio, la ODPE Trujillo instalará 1,446 mesas de sufragio en los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Simbal y Poroto; además de los centros poblados de Shirán y Víctor Raúl Haya de la Torre, así como en la provincia de Julcán. Más de 428 mil electores acudirán a las urnas para elegir al presidente de la República y a sus dos vicepresidentes para el próximo periodo de gobierno de cinco años.