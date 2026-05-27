La segunda vuelta electoral traerá algunos cambios respecto a los locales de votación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que cinco instituciones educativas que funcionaron el 12 de abril como centros de sufragio ya no serán tomados en cuenta para los comicios del 7 de junio, por lo que sus electores tendrán que trasladarse a otros locales para que puedan cumplir con su deber ciudadano.

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Detalles

Dinka Huaccha Vidaurre, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo de la ONPE, confirmó que los cambios se darán en tres provincias de La Libertad, que están bajo la supervisión de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) La Esperanza y Pataz.

En el distrito de Florencia de Mora (Trujillo), dos colegios que en primera vuelta fueron considerados centros de votación ya no lo serán el 7 de junio, por lo que los votantes deberán acudir a otros locales. Las ocho mesas de sufragio de la institución educativa privada ecológica César Vallejo (avenida Los Laureles) ahora serán trasladadas al centro educativo Hans Kelsen (calle Alfonso Ugarte).

Además, otras siete mesas del colegio César Vallejo (calle 17 de Agosto) serán llevadas al Instituto de Educación Superior Tecnológico Florencia de Mora (frente a la plaza de armas del distrito), por lo que los votantes deberán acudir a ese lugar.

Otro cambio se dio en La Esperanza. Acá once mesas de sufragio del centro educativo privado Genios del Millennium (calle Joaquín Olmedo) serán trasladadas al plantel N° 80822 Santa María (calle Los Cedros).

Otro cambio se dio en el distrito de Usquil, en la provincia de Otuzco. El 12 de abril, se usó el polideportivo municipal, pero ya no estará disponible y ahora sus electores deberán acudir a la institución educativa N° 80272 Teófilo Benites Gil.

La última modificación ocurrió en Pataz, en donde el Instituto Superior Pedagógico Erasmo Arellano será usado para que los votantes del colegio N° 2386 puedan elegir a su candidato el 7 de junio.

“Esos son los cinco locales de votación dentro de la región de La Libertad que han sido cambiados por reestructuración. En algunos casos, como en la ODPE La Esperanza, en el distrito de Florencia de Mora, son instituciones educativas privadas que por reestructuración, por remodelación, ya no es posible contar con esas instalaciones”, aseveró Dinka Huaccha Vidaurre.

Resultados

La Libertad tiene 1 millón 552 mil 691 electores hábiles para acudir a las urnas el 7 de junio, en la segunda vuelta electoral que enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En los comicios del 12 de abril, al 100% de actas contabilizadas por la ONPE en esta región, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 188,993 votos (20.250% de apoyo del electorado), mientras que Roberto Sánchez quedó tercero, con 88,291 votos (9.460%).