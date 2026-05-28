El Día de la Hamburguesa se celebra este año en Lima con propuestas que buscan diferenciarse a través de la creatividad, la técnica artesanal y recetas con identidad propia. Marcas locales como One Burger y CÁRNICA Hamburguesas aprovechan la fecha para presentar promociones especiales y reafirmar sus conceptos gastronómicos en un mercado cada vez más competitivo.

One Burger apuesta por una receta única y artesanal

La hamburguesería One Burger nació bajo una idea clara: demostrar que una sola hamburguesa bien ejecutada puede convertirse en la favorita del público. Su concepto gira alrededor de una única receta disponible en dos versiones: tradicional de 170 gramos de carne y junior de 90 gramos.

La hamburguesa de la casa incluye cebolla caramelizada, pickles, tocino bites, doble queso cheddar y una salsa propia llamada “only sauce”, todo servido en un pan elaborado por la misma marca. Además, recomiendan acompañarla con su salsa picante de rocoto de receta secreta.

La marca comenzó operando a puerta cerrada antes de abrir su local en la calle Turín 125, en San Borja. Con motivo del Día de la Hamburguesa, ofrecerá 20 % de descuento en toda su carta.

CÁRNICA: hamburguesas rellenas nacidas entre amigos

Por otro lado, CÁRNICA Hamburguesas presenta una propuesta distinta basada en hamburguesas artesanales rellenas. El proyecto nació en 2018 cuando un grupo de amigos decidió crear una hamburguesa diferente a las opciones tradicionales del mercado limeño.

Antes de abrir al público, el equipo pasó meses probando cortes de carne, combinaciones y recetas de salsas hasta encontrar la fórmula que hoy caracteriza a la marca.

Actualmente, CÁRNICA opera en la avenida Dintilhac 515, en San Miguel, a pocas cuadras de Plaza San Miguel.

Su principal diferenciador es el relleno dentro de la carne, una técnica que busca potenciar la jugosidad y el sabor de cada hamburguesa. Entre las combinaciones disponibles destacan rellenos de queso fundido, tocino, queso con jalapeños, queso con tocino, champiñones y piña.

Las hamburguesas más pedidas de CÁRNICA

Dentro de su carta, la marca destaca tres de sus hamburguesas más populares. La primera es “La Cárnica”, considerada la hamburguesa insignia de la casa, preparada con doble carne, queso cheddar en cada capa, tocino y salsa especial.

También figuran la “Americana”, rellena de queso y acompañada de cheddar, tocino y pepinillos; y la “Full Honey Bacon”, elaborada con relleno de tocino y mermelada de tocino.

CÁRNICA cuenta con servicio de delivery a través de Rappi, PedidosYa y atención directa vía WhatsApp al 940 994 043. Además, comparte novedades y promociones en Instagram como @carnicamburguesas.

Crece la tendencia por hamburguesas artesanales en Lima

El mercado de hamburguesas artesanales continúa creciendo en Lima con conceptos que buscan diferenciarse mediante recetas propias, ingredientes personalizados y procesos artesanales.

Mientras algunas marcas apuestan por simplificar la propuesta y perfeccionar una sola receta, otras exploran nuevas técnicas y combinaciones para atraer a consumidores interesados en experiencias gastronómicas más especializadas.

Con promociones y lanzamientos especiales, el Día de la Hamburguesa se consolida así como una de las fechas más importantes para el sector gastronómico urbano en la capital.