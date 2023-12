La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 420 mil 727 en la obra de creación e implementación del Estadio Municipal del Distrito de Tambo de Mora, producto del pago al contratista por partidas inconclusas y no ejecutadas, así como de las penalidades por el retraso en la entrega del proyecto e incumplimiento de contrato que la entidad no aplicó.

La Municipalidad de Tambo de Mora firmó el contrato con un consorcio para la ejecución de la obra, valorizada en S/ 979 mil 019 cuyos trabajos iniciaron el 12 de abril de 2022 y debían finalizar el 10 de julio de 2022.

La contratista generó cuatro valorizaciones que contó con la aprobación de la supervisión y la conformidad del subgerente de Desarrollo Urbano y Rural. En consecuencia, la entidad efectuó los respectivos pagos al consorcio.

Anomalías

Sin embargo, la comisión de control constató que en la valorización N°4 (julio) hay 26 partidas no ejecutadas y no concluidas por un costo de S/ 157mil 419. Por ejemplo, no se realizó el sembrado de grass en el campo deportivo, no se instaló la malla metálica en frente de camerinos y tribunas, se detectó falta de accesorios en los servicios higiénicos de los camerinos, entre otros trabajos realizados sin respetar lo dispuesto en el expediente técnico.

En la misma línea, la valorización N°1 (abril) consideró partidas no ejecutadas por un monto de S/ 48 mil 397 las cuales incluyen el perfilado, nivelación y compactación de terreno natural (pista atlética), relleno con arena fina (fosa de salto alto) y relleno con tierra de chacra (tramo de ingreso y acceso).

En la valorización N°2 (mayo) se tuvo en cuenta siete partidas no concluidas y no ejecutadas por un monto de S/ 72 mil 336, entre las que se encuentran la estabilización del suelo y abono y la nivelación manual de terreno en la cancha de fútbol.

De igual modo, la entidad pagó S/ 44 mil 672 en la valorización N° 3 (junio) por ocho partidas inconclusas o que no se hicieron, como la construcción de una cisterna de concreto y no las tres de polietileno que indica el expediente técnico.

