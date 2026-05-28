El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, alertó que el paro agrario representa una amenaza para el traslado del material electoral de cara a la Segunda Elección Presidencial 2026.

El funcionario dirigió un llamado directo al Ejecutivo durante una conferencia de prensa.

“Hago la invocación a través de ustedes para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos y que el día 7 de junio todos los ciudadanos hábiles para que voten tranquilamente”, señaló Pachas.

También indicó que el material saldrá dos días antes del 7 de junio para abrir a las 6 a.m. las mesas de sufragio.