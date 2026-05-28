Gustavo García Hidalgo, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Diego Aquino).
Gustavo García Hidalgo, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Diego Aquino).

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, alertó que el paro agrario representa una amenaza para el traslado del material electoral de cara a la Segunda Elección Presidencial 2026.

El funcionario dirigió un llamado directo al Ejecutivo durante una conferencia de prensa.

“Hago la invocación a través de ustedes para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos y que el día 7 de junio todos los ciudadanos hábiles para que voten tranquilamente”, señaló Pachas.

También indicó que el material saldrá dos días antes del 7 de junio para abrir a las 6 a.m. las mesas de sufragio.