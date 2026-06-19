A un año y seis meses de haberse presentado la solicitud para vacar al alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, aún el proceso no se define en segunda instancia. La defensa legal de la ciudadana Guadalupe Cueto, acaba de ingresar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un documento en el que requiere audiencia para sustentar el recurso de apelación al acuerdo de concejo que salvó al edil de la remoción.

Proceso contra edil

Se trata del acuerdo N°001-2026, que surgió como resultado de la sesión extraordinaria realizada en el mes de abril, a un año y tres meses de haberse presentado la solicitud de vacancia. En aquel entonces los regidores Miguel Fanarraga, Leoncio Lliuya y Carlos Pilpe decidieron votar en contra de la vacancia, mientras que las concejales Mirtha Magallanes Vega y Sandy Torres Pachas votaron resolvieron su voto en abstención.

La promotora de la vacancia, Guadalupe Cueto, apeló y solicitó que se aperture dicho expediente. Cumplido todo el procedimiento a través de su abogado defensor, Luis Pastor, ingresó al JNE requerimiento de audiencia con el objetivo de sustentar su recurso de apelación contra el acuerdo arribado por los regidores de Alto Larán, que con su decisión evitaron, en primera instancia, la vacancia del burgomaestre Magallanes Ramírez.

“Solicitó audiencia pública a fin de sustentar el recurso de apelación contra el acuerdo de concejo que rechazó la solicitud de vacancia”, se lee en el escrito. Indica además que la finalidad es que el organismo electoral “revoque la decisión del concejo municipal de Alto Larán, que rechazó la solicitud de vacancia y en su oportunidad declare fundada la apelación y en consecuencia disponga la vacancia del alcalde Carlos Magallanes”, añade el documento.

Como se recuerda, la solicitud para vacar a Magallanes Ramírez se presentó en diciembre del 2024 y durante todo el 2025 no fue posible el desarrollo integro de la sesión extraordinaria con agenda de vacancia, debido a factores como la falta de quórum o la no participación del alcalde. A la autoridad municipal se le acusa por la causal de nepotismo debido al trabajo desempeñado por uno de sus familiares en la entidad.

EL DATO: En sesión de concejo se rechazó la vacancia de Carlos Magallanes. Esta decisión en primera instancia es la que está en apelación por la promotora Guadalupe Cueto a través de su abogado defensor.

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