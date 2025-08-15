Autoridades de la Municipalidad Provincial de Sullana, estudiantes, docentes y diversos profesionales del país, vienen participando del Congreso Nacional de Educación Tecnológica “Ruta para la Calidad Institucional”, que se desarrolla del 14 al 16 de agosto en el Instituto de Educación Superior Público “Sullana”.

El evento reúne a directivos, docentes, administrativos, estudiantes y profesionales de Piura, Chiclayo, Amazonas, Iquitos, Huaral y otras regiones, con el propósito de promover el diálogo, la reflexión y la colaboración en torno a la educación tecnológica.

En representación de la comuna de Sullana, está el subgerente de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Juventudes de la MPS, Houdini Guerrero Torres, quien felicitió el compromiso con la educación y el reciente licenciamiento del Instituto de Educación Superior Público “Sullana”.

Durante el congreso, el magíster Carlos Kong Castro, del Grupo Excelencia, presentó la ponencia “Calidad: de la norma a la competitividad global del talento”. Asimismo, se abordaron temas como experiencias exitosas en el proceso de licenciamiento, profesionalización de la acuicultura, transformación de las EFSRT, desafíos y retos del licenciamiento, condiciones básicas de calidad y un panel sobre retos normativos para los institutos del país.