Dieciséis delegaciones de Piura y de otras regiones, participaron en el 12° Concurso Nacional de Danzas y Estampas Folclóricas denominada “el Tumi de Oro Ciudad de Piura 2025”, en las celebraciones de 493 años de la fundación de San Miguel de Piura.

Como todos los años la Asociación Cultural Educativa Raymi Danzas lleva a cabo este festival con la finalidad de promover e incentivar el amor hacia nuestras danzas tradicionales.

PARTICIPANTES

Son 31 años que esta agrupación piurana viene difundiendo el arte y la pasión por el folclore, indicó el director Javier Torres de Raymi Danzas que está establecida en el A.H. Tacalá y que recorre el Perú .y otros países.

Participaron entre otras academias “El Cholito, tondero por tradición”; “Fratenridad Tinkus Masis, Bloque Kalppa”; el “Centro de Integración Cultural Esencia ardiente”; la “Asociación de Danzas Folclóricas Sol Norteño”; “Mamá Gusti, folclore con sentimiento”.