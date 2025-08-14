Con la finalidad de crear un espacio de intercambio de experiencias para los jóvenes, la oficina de la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente de Castilla llevará a cabo mañana el Festival Juventud Guerrera, Concurso de Coreografías Inter Universidades, desde las 3:00 p.m., en el Coliseo Manco Inca, en A.H. Campo Polo.

Este evento está dirigido a jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales, líderes organizados, emprendedores, estudiantes de las universidades, institutos y academias.

FORMATO

La coreografía deberá ser conformada por al menos 10 integrantes, el tema musical del baile puede ser moderno o folclórico y la vestimenta moderna o tradicional.

Cada grupo participante elegirá un color que los identifique, y será registrada oportunamente a fin de evitar duplicidad. La barra deberá estar integrada por un mínimo de 20 personas vinculadas a la institución.

El equipo ganador obtendrá un premio de S/1,000 más diploma, el segundo puesto S/500 y diploma y premio sorpresa y reconocimiento a la mejor barra. Todos los inscritos participarán de un sorteo de aparatos electrónicos como tablets, audífonos y más.