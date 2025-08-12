Una presentación especial que marca un hito importante en su carrera artística, hará la agrupación Mariachi “Bonilla” de Piura, en lares de México, al participar en el prestigioso XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025.

Dicho evento, uno de los más importantes a nivel mundial en su género, reunirá a decenas de grupos de mariachis en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde el 29 de agosto hasta el 7 de septiembre.

LA PRESENTACIÓN

Como antesala y promoción, la agrupación hizo una presentación para los asistentes del parque Néstor Martos, lugar que se llenó de música y tradición mexicana y donde se robaron los aplausos del público con sus interpretaciones, demostrando por qué son una de las agrupaciones más queridas de la ciudad.

La agrupación piurana Mariachi “Bonilla”, es conocida por su larga y exitosa trayectoria, con sus trajes de charro impecables y la energía que los caracteriza, siendo la segunda generación de la familia la que representará a Piura en este evento internacional.

“ La canción mexicana es nuestra especialidad y tradición desde nuestra niñez. Hemos sido distinguidos en nuestra larga trayectoria artística a nivel nacional e internacional, se nos ha otorgado ser los Embajadores Interculturales entre México y Perú por el Instituto Nacional de Cultura y ganadores de la Presea al Arte de la Canción Mexicana en Guadalajara ”, señalan.

POR SEGUNDA VEZ

La agrupación piurana irá a México invitados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara y del propio Encuentro Internacional, lo que es un reconocimiento a su impecable carrera.