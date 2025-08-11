Xiomara Cáceres Ríos, de ascendencia de Catacaos, será ungida como Reina Menor del XII Selectivo de marinera norteña, que el Club Libertad de Trujillo ha convocado en la ciudad eterna, Roma–Italia. Será coronada el 20 de septiembre.

Ella presidirá la cita de la marinera en el Palazzeto Frascati, en Roma, “Capital de la cultura y la historia”, junto a la chiclayana Lissette Medina Vera, la Reina Mayor.

Con apenas 14 años, el baile nacional le brota de la sangre, por sus raíces surgidas en la Heroica Villa, pasos que le enseñó su madre Patricia Ríos Viera. Además, gusta del vóley, gimnasia artística y la natación y como buena cataquense ama la gastronomía de su pueblo, aunque gusta también del arroz con mariscos.

LA REINA MAYOR

Por su parte, Lissette Medina, es una ama de casa, que trabaja en una cadena de Supermercado en Chiclayo. Para ella, hablar de la marinera y el Perú, es un sentimiento muy fuerte.

Estas dos peruanas se enorgullecen de sus raíces y representan muy bien a sus regiones y al Perú en Italia, ellas esperan la hora que suene la marinera, para brillar con luz propia en la capital más antigua del mundo.