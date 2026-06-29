Lo que prometía ser una tarde de sano esparcimiento terminó en una tragedia. Un joven de 18 años perdió la vida por ahogamiento en las aguas de Los Peroles de Yaranche, ubicado en el sector de Tejedores, en el distrito de Tambogrande.

La víctima fue identificada como Esvi Yahir R. G.. Según versiones preliminares, el joven ingresó a bañarse y, por causas que aún son materia de investigación, fue arrastrado por la corriente sin poder salir a la superficie.

Al percatarse de lo ocurrido, otros bañistas que se encontraban en el lugar reaccionaron rápidamente para rescatarlo del agua. Tras brindarle los primeros auxilios, el joven fue trasladado de emergencia al centro de salud de Tambogrande; sin embargo, el médico de turno solo pudo certificar que llegó cadáver.

La repentina partida del joven ha dejado consternados a sus familiares y amigos cercanos, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor en los exteriores del establecimiento de salud.