Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) informaron que el distrito fiscal de Arequipa se ubicó como la jurisdicción con el mayor número de sentencias condenatorias a nivel nacional durante el año 2025, registrando un total de 13 fallos.

Las sentencias corresponden a diversos ilícitos como difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenidos sexuales, favorecimiento a la prostitución, pornografía infantil, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, entre otros.

Según el reporte de la Coordinación Vecinal de la FISTRAP, entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026 se obtuvieron 218 condenas en todo el país. De ese total, 130 corresponden al año 2025, periodo en el que Arequipa encabezó la lista, seguida por La Libertad (11), Lambayeque (10), Tacna (9) y Lima (8).

En tanto, en el primer semestre de 2026 se registraron 88 condenas a nivel nacional, lideradas por Tacna (16), La Libertad (10), Lima (9), Ica (8) y Lambayeque (7).

MEDIDAS COERCITIVAS

Por otro lado, durante 2025 se impusieron 221 prisiones preventivas y en el primer semestre de 2026 se obtuvieron 111 prisiones preventivas fundadas.

Asimismo, la institución judicial indicó que este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, su respuesta será firme, coordinada y eficaz frente a este grave delito.