La UEFA anunció este jueves que sus 55 federaciones miembro rechazaron de forma unánime la propuesta de la FIFA para crear una sociedad comercial abierta a inversores privados y advirtió que ninguna de sus selecciones nacionales participará en competiciones organizadas por el organismo mientras el proyecto permanezca sobre la mesa.

La decisión fue comunicada tras una reunión de urgencia convocada por la confederación europea, que expresó su oposición al plan presentado esta semana por la FIFA.

“Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa”, señaló la organización en un comunicado.

¿En qué consiste el proyecto de la FIFA?

El martes, la FIFA presentó la iniciativa para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva empresa encargada de gestionar las actividades comerciales del organismo.

La sociedad administraría áreas como los derechos de transmisión, patrocinios, venta de entradas, licencias y la organización comercial de torneos como la Copa Mundial de la FIFA y el Mundial de Clubes.

Según la FIFA, la empresa estaría abierta a la participación de inversores privados minoritarios con el objetivo de incrementar los ingresos generados por sus competiciones.

Lee aquí: México insiste en salvoconducto para Betssy Chávez durante conversaciones diplomáticas

Gianni Infantino defiende la propuesta

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la iniciativa busca fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel mundial mediante mayores recursos económicos.

“Es una oportunidad, pero no una obligación”, afirmó Infantino, quien sostuvo que la propuesta forma parte de un “proceso democrático”.

El dirigente también defendió que la incorporación de capital privado permitiría impulsar programas de desarrollo para las federaciones miembros.

La UEFA cuestiona el proceso

La UEFA criticó tanto el contenido como la forma en que fue presentada la propuesta.

En su comunicado, sostuvo que resulta “irresponsable e indefendible” que una iniciativa de tal magnitud haya sido elaborada sin consultas previas y expresó preocupación por una eventual mayor mercantilización del fútbol y posibles conflictos de interés.

Asimismo, rechazó la fecha límite fijada para que las 211 federaciones nacionales respondan al proyecto.

Según una carta enviada por Infantino y difundida por diversos medios, las asociaciones nacionales tienen plazo hasta el 19 de septiembre para pronunciarse sobre la iniciativa.