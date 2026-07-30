La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que su gobierno avanza en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú, pero insistió en el pedido de un salvoconducto para la expresidenta del Consejo de Ministros del país andino asilada en su embajada en Lima.

La mandataria informó que su canciller habló con la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, que igualmente expresó su intención de retomar los lazos rotos desde noviembre pasado.

Perú rompió relaciones con México al considerar una injerencia que el gobierno de Sheinbaum concediera asilo político a la exjefa de gabinete Betssy Chávez.

Chávez se refugió en la embajada de México en Lima tras ser condenada por su participación en el intento de disolución del Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

“Evidentemente queremos que la persona que está en nuestra embajada, que (...) está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México ”.

La relación entre ambos países se comenzó a deteriorar tras la caída y detención de Castillo por su intento de disolver el Congreso a finales de 2022, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), concedió asilo a la esposa e hijos del exmandatario.

La justicia peruana condenó a Castillo en 2025 a más de 11 años de cárcel por esos actos, sentencia que el gobierno mexicano considera ilegal.