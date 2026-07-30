La Municipalidad Provincial de Arequipa responsabilizó a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado por el retraso en la elaboración del expediente técnico del futuro intercambio vial de la Av. Metropolitana, al asegurar que aún no aprueba un convenio indispensable para continuar con el proyecto.

El gerente municipal de la comuna provincial de Arequipa, Alejandro Maldonado, señaló que existe una demora en la firma del convenio de cooperación interinstitucional debido a que, mientras el Concejo Provincial ya autorizó su suscripción, la comuna de Cerro Colorado aún no ha sometido el tema a votación de su concejo municipal, pese a haber transcurrido 6 meses.

Según el funcionario, la Municipalidad Provincial remitió la propuesta de convenio en diciembre de 2025 y volvió a insistir durante este año, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta definitiva.

Maldonado explicó que el convenio permitirá a la Municipalidad Provincial intervenir en la calle Grande, vía que pertenece a la jurisdicción de Cerro Colorado y forma parte del área donde se ejecutará el intercambio vial. Indicó que la Municipalidad de Yanahuara ya otorgó una autorización similar para intervenir en la calle Rímac, por lo que solo falta el visto bueno del distrito vecino.

El gerente cuestionó la actuación de los funcionarios de Cerro Colorado al afirmar que el documento no fue agilizado para que sea debatido por los regidores.

“Hay una conducta que molesta porque no mueven el expediente. No lo han puesto en agenda del concejo”, manifestó a Contacto Sur Noticias.

Asimismo, advirtió que la demora pone en riesgo la posibilidad de obtener el financiamiento que la empresa Cerro Verde destinará para la elaboración del expediente técnico, etapa necesaria antes de la ejecución de la obra.

Ante esta situación, Maldonado informó que acudió a la Municipalidad de Cerro Colorado para reunirse con el alcalde y los regidores, con el propósito de destrabar el convenio y evitar que el proyecto continúe postergándose.

El intercambio vial de la Av. Metropolitana es una de las obras proyectadas para mejorar la circulación vehicular entre los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara y el Cercado de Arequipa, zonas donde diariamente se registra una alta congestión del tránsito.