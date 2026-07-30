Por: Feliciano Gutiérrez

A más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, cientos de trabajadores del centro poblado Lunar de Oro y La Rinconada, ubicados en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, hicieron un alto a sus labores cotidianas para protagonizar un llamativo desfile cívico en homenaje al aniversario patrio del Perú.

La jornada patriótica tuvo lugar en las inmediaciones de la zona conocida como Lago de Oro. Más de 25 contratas mineras se sumaron activamente a la convocatoria, la cual inició formalmente con un emotivo protocolo de izamiento del pabellón nacional frente a la comunidad reunida.

Ataviados con sus mamelucos de trabajo y portando orgullosamente la bandera roja y blanca, los mineros marcharon a lo largo de una vía no asfaltada para rendir su saludo al país.

“En este aniversario patrio, estamos presentes para saludar a nuestra patria”, expresó emocionado uno de los coordinadores de bocamina durante el desarrollo de la parada.

De esta manera, los obreros de los poblados mineros se unieron a las celebraciones que, de forma anticipada, también se llevaron a cabo en las principales ciudades de la región, como Puno, Juliaca y otras localidades, demostrando fervor patriótico.