La banda surcoreana BTS anunció este miércoles que no presentará su música para consideración en los Premios Grammy 2027, luego de que la Academia de la Grabación incorporara la nueva categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

A través de publicaciones coordinadas en las cuentas personales de Instagram de sus integrantes, el grupo explicó que tomó la decisión porque considera que la música debe ser reconocida por su calidad artística y no por criterios geográficos o lingüísticos.

“Este año hemos decidido no presentarnos a los Grammy. Esperamos que la música se escuche y se ame por lo que es, en lugar de definirse por región o idioma”, señalaron los artistas.

ARIRANG era uno de los favoritos para los principales premios

El anuncio sorprendió debido a que ARIRANG, el álbum de regreso de BTS, figuraba entre los discos con mayores ventas del año y era considerado un fuerte candidato para categorías como Álbum del Año.

El grupo hizo historia en 2020 al convertirse en el primer acto integrado exclusivamente por artistas surcoreanos en alcanzar el primer lugar del listado Billboard Hot 100 con “Dynamite”, interpretado completamente en inglés.

Aunque BTS ha actuado en varias ceremonias de los Grammy y ha recibido múltiples nominaciones, incluida la de Mejor Videoclip, hasta la fecha no ha obtenido una estatuilla.

La Academia defiende la nueva categoría

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., lamentó la decisión del grupo y sostuvo que la creación de la categoría busca reconocer el crecimiento de la música pop producida en Asia.

“La categoría de Pop Asiático fue creada para celebrar la profundidad, diversidad y crecimiento extraordinario del arte pop que sale de Asia”, afirmó en un comunicado.

También precisó que competir en esa categoría no excluye a los artistas de aspirar a otros premios generales de los Grammy.

Debate sobre la representación de artistas asiáticos

La nueva categoría fue anunciada en junio como una de las cinco incorporaciones para la próxima edición de los Grammy. Según la Academia, está destinada a reconocer interpretaciones de música pop asiática originadas o ampliamente reconocidas en mercados como el K-pop, J-pop y C-pop.

No obstante, ARIRANG no habría cumplido los requisitos para esa categoría, ya que el reglamento exige un “uso significativo” de al menos un idioma asiático y el álbum incluye varias canciones en inglés.

La medida ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos consideran que representa un reconocimiento al crecimiento de la industria musical asiática, otros sostienen que podría separar a estos artistas de las categorías generales en lugar de integrarlos en igualdad de condiciones.

Entre las voces críticas figura Lee Ji-young, profesor universitario y seguidor de BTS, quien afirmó que “de cualquier manera que se mira, son los Grammy los que necesitan a BTS, no al revés”.