Corazón Serrano y la cantante puertorriqueña Olga Tañón grabaron en las playas de Chorrillos, en Lima, el videoclip de “Cueste lo que cueste”, la primera colaboración musical entre ambas propuestas.

La canción será el primer adelanto oficial de “Matices”, el próximo álbum de la agrupación piurana, cuyo lanzamiento está previsto para finales de noviembre y con el que el grupo busca consolidar una nueva etapa artística con proyección internacional.

Un rodaje con sello internacional

La producción audiovisual está dirigida por el realizador venezolano Nuno Gómez, reconocido por su trabajo con artistas de la música latina como Ozuna y Daddy Yankee.

Según la producción, el videoclip apuesta por una propuesta visual de alto nivel que acompañará el lanzamiento de “Matices”, considerado uno de los proyectos más ambiciosos en la trayectoria de Corazón Serrano.

Olga Tañón destacó el proyecto de Corazón Serrano

Durante la jornada de grabación, el equipo de producción resaltó la cercanía de Olga Tañón, quien antes de iniciar el rodaje saludó personalmente a cada una de las integrantes de Corazón Serrano.

Asimismo, indicaron que la artista expresó su entusiasmo al conocer de cerca el proyecto musical y destacó que la agrupación esté integrada por nueve mujeres, manifestando su admiración por el trabajo que vienen desarrollando.

“Cueste lo que cueste” se estrenará en septiembre

La producción confirmó que “Cueste lo que cueste” será lanzada el próximo 4 de septiembre, convirtiéndose en la carta de presentación de “Matices”.

El nuevo álbum reunirá colaboraciones internacionales y una producción audiovisual de gran formato, con la que Corazón Serrano busca ampliar su alcance hacia nuevos mercados y públicos.





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