Sin una vivienda a la cual regresar y prácticamente sin un entorno familiar que se haga cargo de ella, Lourdes Vilca Otazu permanece internada desde el último 25 de julio en el hospital Honorio Delgado Espinoza. La mujer fue encontrada deambulando por las calles del Cercado de Arequipa y trasladada al establecimiento por agentes de la comisaría de Palacio Viejo.

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Tras ser evaluada por el servicio de Psiquiatría, los especialistas determinaron que presenta una discapacidad intelectual leve. De acuerdo con el personal que conoce su situación, este diagnóstico no amerita una hospitalización psiquiátrica prolongada; sin embargo, Lourdes necesita supervisión, cuidados y un espacio seguro debido a su condición de vulnerabilidad y a sus antecedentes de ingresos recurrentes por problemas relacionados con su salud mental.

Su caso se complicó porque la paciente no cuenta actualmente con una persona que asuma su cuidado. Lourdes solía vivir con una de sus hermanas en el distrito de La Joya, pero desde hace aproximadamente cuatro meses no regresa a esa localidad.

Además, tendría un hermano llamado Fausto, quien tampoco estaría dispuesto a hacerse responsable de su cuidado. Ante esta situación, el personal hospitalario considera que Lourdes se encuentra en una condición de abandono y exposición constante a nuevos episodios de desorientación, violencia o accidentes en la vía pública.

DENUNCIA COMPLICÓ SU CUIDADO

En junio se presentó una denuncia por un presunto caso de violencia familiar contra Fidela, la hermana de Lourdes que vive en La Joya, quien se encargaba de cuidarla. El caso fue atendido por el Centro de Emergencia Mujer de Arequipa y llegó al Sexto Juzgado de Familia, que dictó medidas de protección a favor de Lourdes.

Sin embargo, estas disposiciones también habrían generado un distanciamiento definitivo entre ambas hermanas, pues se establecieron restricciones de acercamiento. De esta manera, la única persona que hasta ese momento asumía parcialmente su cuidado quedó impedida de mantener contacto con ella mientras se resuelve el proceso.

Desde el hospital indicaron que han intentado comunicarse con el juzgado y con las instituciones encargadas del caso para conocer qué acciones se adoptarán, aunque hasta el momento no se habría definido una solución concreta.

Mientras tanto, Lourdes continúa en el área de emergencia del hospital Honorio Delgado, pese a que su condición no requiere que permanezca internada indefinidamente. El establecimiento de salud tampoco puede darle de alta para que vuelva a la calle, debido al riesgo en el que se encuentra.

Desde el hospital se solicita la intervención urgente del Sexto Juzgado de Familia, el Centro de Emergencia Mujer e incluso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a fin de evaluar su traslado a un albergue o centro especializado.

AYUDA

Al momento, requiere de artículos como útiles de aseo personal, ropa para cambiarse, pañales talla M, paños húmedos, entre otros.

Si desea brindar ayuda, se puede contactar con el personal de Asistencia Social del área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza.