El asesinato del deportista y medallista de bádminton, Brian Rodrigo Roque Caycho (23) habría sido un crimen planificado, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las autoridades descartaron que el ataque esté relacionado con un robo o un intento de secuestro, al señalar que el sicario actuó con el único objetivo de acabar con la vida del joven atleta.

De acuerdo a América Noticias, el crimen ocurrió en los exteriores de un local donde se desarrollaba un evento musical, en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro, en el distrito limeño de La Victoria. De acuerdo con la PNP, el atacante descendió de un vehículo y disparó al menos ocho veces contra la víctima antes de huir.

Aunque Brian Roque fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo por personal de Serenazgo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

La Policía informó que el agresor no intentó apoderarse de las pertenencias del deportista, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato dirigido. Como parte de las diligencias, agentes de la División de Homicidios de la Dirincri recaban testimonios de testigos y analizan las cámaras de videovigilancia para identificar al autor material.

En tanto, los familiares del deportista exigieron una investigación exhaustiva y justicia para esclarecer el caso y capturar a los responsables.

Deportista destacado

Brian Rodrigo Roque Caycho integró el Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y destacó por sus logros en el bádminton, disciplina en la que obtuvo títulos nacionales, sudamericanos y dos medallas de plata en los Juegos Bolivarianos .

Su meta era representar al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2027, objetivo que quedó truncado.