El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó seis meses de prisión preventiva contra Jefferson Hugo Cáceda Santiago, de 28 años, investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de una mujer de 53 años.

Grave delito

La medida judicial dispone el internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la información judicial, el imputado fue detenido en flagrancia el domingo 26 de julio de 2026, luego de un presunto asalto ocurrido en las inmediaciones del complejo SUTEP, en la ciudad de Ica.

Según la investigación preliminar, la víctima, identificada con las iniciales A.L.R.G., de 53 años, fue interceptada por el investigado, quien presuntamente la amenazó con un arma de fuego para apoderarse de sus pertenencias.

Durante el hecho, la mujer habría sido arrastrada por la vía pública mientras el presunto agresor le arrebataba un morral que contenía S/ 400 en efectivo y un celular de la marca OPPO.

Tras el robo, agentes de la Policía Nacional lograron intervenir al investigado, quien quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva, el cual fue declarado fundado por el órgano jurisdiccional.

De acuerdo con la información difundida, Jefferson Hugo Cáceda Santiago registra antecedentes recientes por un presunto delito de hurto, aspecto que también forma parte de la investigación.

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