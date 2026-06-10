Un operativo policial denominado “Impacto 2026”, ejecutado por efectivos de la Comisaría PNP de Los Aquijes, culminó con la detención de un joven de 22 años, señalado como presunto autor de un robo agravado ocurrido en ese distrito de la provincia de Ica.

Golpes policiales

La intervención se realizó en el sector Salcedo como parte de las acciones de prevención y control orientadas a combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana en la jurisdicción.

Durante el despliegue policial, los agentes efectuaron controles de identidad a 68 personas y fiscalizaron 43 vehículos, entre automóviles, motocicletas y mototaxis.

Según la información policial, mientras se desarrollaba el operativo se recibió una alerta sobre un presunto robo ocurrido en las inmediaciones de la calle Virgen de Tránsito, cerca del polideportivo de Los Aquijes. Ante ello, los efectivos se desplazaron de inmediato al lugar para atender la denuncia.

Como resultado de la intervención fue detenido A.A.A.M. (22), quien es investigado por su presunta participación en un delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

Durante el registro personal realizado por la Policía, se encontraron diversos objetos que posteriormente fueron reconocidos por el denunciante, entre ellos un teléfono celular, dinero en efectivo y una tarjeta bancaria.

El intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Los Aquijes, donde se iniciaron las diligencias correspondientes conforme a ley. Asimismo, el caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades que correspondan.

Recuperan vehículo

Asimismo, la Comisaría PNP Los Aquijes ejecutó otro operativo policial denominado “Control de Identidad 2026” en el sector El Rosario, con la finalidad de prevenir y contrarrestar actos delictivos, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público en la jurisdicción.

Como resultado de las acciones policiales, se intervino a 78 personas y se fiscalizó un total de 50 vehículos, entre unidades mayores, motocicletas y mototaxis.

Durante el desarrollo del operativo, personal policial recibió información sobre un vehículo abandonado en el sector de Yaurilla. Al constituirse al lugar, los efectivos lograron ubicar y recuperar un automóvil marca Kia Picanto de placa F70-665, el cual registraba una denuncia vigente por el delito de asalto y robo de vehículo.

La unidad recuperada fue trasladada a la dependencia policial para las diligencias e investigaciones correspondientes.

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