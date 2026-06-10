Un adulto mayor identificado como Víctor Acosta Pérez, de 81 años de edad y con discapacidad, permanece en una situación de vulnerabilidad en la ciudad de Ica, luego de haber sido acogido temporalmente en un puesto policial del Pueblo Joven Señor de Luren.

Por varios días

De acuerdo con la información difundida, el octogenario se encuentra en presunto estado de abandono y habría permanecido desde el pasado 6 de junio en las instalaciones policiales, donde recibió apoyo humanitario por parte de los efectivos, quienes le brindaron alimentación y resguardo.

La situación ha generado preocupación debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el adulto mayor, quien requiere atención especializada y un entorno adecuado para garantizar su bienestar y cuidado permanente.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO