El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, señaló que espera con tranquilidad que el Consejo de Ministros concluya la elaboración de la solicitud de delegación de facultades legislativas que será presentada al Congreso para su evaluación.

Sus declaraciones fueron brindadas a su llegada al Parlamento, luego de participar en la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú.

“Vamos a esperar con tranquilidad que el Consejo de Ministros termine de elaborar esta solicitud de delegaciones de facultades para poder evaluarla en el Congreso como corresponde” , manifestó el titular del Senado al ser consultado sobre el pedido que prepara el Ejecutivo encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Miguel Torres indicó además que no conoce el contenido del borrador que viene siendo trabajado por el Gabinete Ministerial. “No tengo mayor información, estoy seguro de que están trabajando en los alcances de cada una de las propuestas”, afirmó al referirse a la iniciativa que será remitida al Legislativo.

Unidad

El presidente de la Cámara de Senadores expresó su confianza en que el Parlamento actúe con consenso frente a la solicitud del Ejecutivo. “Esperemos que acá en el Congreso podamos demostrar unidad, en un momento en el cual el Perú está atravesando por un momento difícil frente a la criminalidad y, por supuesto, lo que será el fenómeno de El Niño”, aseveró.

De acuerdo con información conocida tras la sesión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobaría el pedido de delegación de facultades para legislar en materias vinculadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño, propuesta que deberá ser debatida y votada por el Congreso.