Un total de 425 prendas de vestir de reconocidas marcas internacionales, presuntamente falsificadas, fueron incautadas en un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía en dos establecimientos comerciales del barrio Buenos Aires en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Cierran el paso total a peruanos hacia Ecuador]

En un establecimiento de la calle Dos encontraron 215 polos, distribuidos en 180 de la marca Nike y 35 de la marca Adidas. Mientras que en otra tienda de la misma calle, las autoridades incautaron 210 prendas que exhibían logotipos de las marcas Lacoste, Columbia, Billabong, Quiksilver, Adidas, Doo Australia y otras.

La incautación se ejecutó luego de que los responsables de ambos negocios no pudieran presentar documentación que acreditara la procedencia legal y autenticidad de la mercadería.

El operativo fue realizado en diversos locales por los fiscales Kevin Antón Siancas y Sara Vidal Coronado en coordinación con la Policía Fiscal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.