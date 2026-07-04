Intervención fue realizada a locales en la provincia de Sullana
Intervención fue realizada a locales en la provincia de Sullana

Un total de 425 prendas de vestir de reconocidas marcas internacionales, presuntamente falsificadas, fueron incautadas en un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía en dos establecimientos comerciales del barrio Buenos Aires en la .

En un establecimiento de la calle Dos encontraron 215 polos, distribuidos en 180 de la marca Nike y 35 de la marca Adidas. Mientras que en otra tienda de la misma calle, las autoridades incautaron 210 prendas que exhibían logotipos de las marcas Lacoste, Columbia, Billabong, Quiksilver, Adidas, Doo Australia y otras.

La incautación se ejecutó luego de que los responsables de ambos negocios no pudieran presentar documentación que acreditara la procedencia legal y autenticidad de la mercadería.

El operativo fue realizado en diversos locales por los fiscales Kevin Antón Siancas y Sara Vidal Coronado en coordinación con la Policía Fiscal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

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