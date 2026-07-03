Decenas de estudiantes y ciudadanos peruanos quedaron varados en el Puente Internacional del distrito de Suyo (Ayabaca) que limita con la ciudad de Macará, Ecuador, debido a que las autoridades les impidieron el paso, presuntamente, por motivos de contrabando y seguridad ciudadana. Hace unos días, la restricción era solo para los vehículos y actualmente también es para las personas.

La zona fronteriza, donde se han colocado rejas custodiadas por militares y policías del vecino país, permanece totalmente cerrada, lo que restringe por completo el tránsito tanto vehicular como peatonal.

Esta medida afecta principalmente a decenas de escolares que cruzan la frontera diariamente para estudiar en colegios de la localidad de Macará, quienes han tenido que regresarse a sus viviendas de los distintos pueblos y el distrito de Suyo, Ayabaca.

Asimismo, según señalaron varios de los afectados, la situación ha dejado varados a numerosos ciudadanos que se dirigen al vecino país por motivos de trabajo, comercio y otras actividades cotidianas. Además por turismo.

Ante esto, la Policía acudió a dicha zona fronteriza para realizar la constatación y confirmar la restricción del pase a los ciudadanos peruanos.

“No sé cuál habrá sido la disposición del Gobierno ecuatoriano, ya que la desconocemos. No han emitido ningún comunicado para que puedan tener conocimiento las personas que residen en este país (Perú) y que tienen niños o asuntos de salud en el lado de Macará (Ecuador)”, señaló un policía en la frontera y ante las autoridades ecuatorianas, luego de constatar el hecho tras el llamado de los ciudadanos.

Ante la presencia de diversos ciudadanos en la frontera, señaló que esto afecta mayormente a los escolares: “Esto afecta a nuestros niños y alumnos de acá del Perú que estudian en Macará y que no pueden ir a su centro de estudios”, manifestó y añadió que esta problemática perjudica también al resto de los pobladores peruanos.

Mientras tanto, una pobladora ecuatoriana señaló a un medio televisivo de dicho país que, al preguntar sobre el problema actual en la frontera, las autoridades militares de su país le respondieron que se tendrá que decidir si los escolares se quedan en Perú o en el vecino país de Ecuador.

Por otro lado, una ciudadana peruana señaló que las autoridades ecuatorianas le dieron una alternativa. “Hablé con un militar y me dice que debería sacar un certificado de estudios de los niños en la institución educativa (de Ecuador) y un documento mío como representante legal y con eso los niños pueden pasar a Ecuador”, dijo a un medio de comunicación del país vecino. Sin embargo, les informaron que el paso para los adultos peruanos está totalmente restringido.

El Gobierno de Ecuador suspendió el ingreso de las personas por el Puente Internacional frontera con Macará. Mientras los habitantes del distrito fronterizo de Suyo señalaron que, hasta hace pocos días, aún se permitía el paso de peatones, pero desde ayer el cierre es total. Dicha restricción se suma a las medidas implementadas por las autoridades ecuatorianas en la frontera desde diciembre de 2025.