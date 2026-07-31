Un operativo conjunto de la Unidad de Emergencia (UNEM) Cañete–Yauyos y personal de inteligencia de la Región Policial Lima Sur permitió la detención de un hombre de 24 años, investigado por su presunta participación en un caso de extorsión, en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete.

Golpe policial

El intervenido fue identificado por la Policía como Aaron Alberto Sarabia Girao (24), quien es investigado por los presuntos delitos de tenencia de material explosivo y marcaje o reglaje, en el marco de las diligencias que desarrolla la Policía Nacional.

Durante el registro personal, los agentes hallaron seis municiones calibre 9 milímetros, un objeto con características similares a un artefacto explosivo, un teléfono celular y un manuscrito con contenido presuntamente extorsivo, elementos que fueron incautados como parte de la investigación.

Según la información policial, estas evidencias motivaron la detención del investigado, quien posteriormente fue puesto a disposición de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Cañete, donde se realizan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con la hipótesis policial, el detenido estaría presuntamente vinculado a la organización criminal conocida como “Los Gatilleros del Cuto”.

Asimismo, la Policía informó que el investigado registraría antecedentes por un presunto caso de robo agravado, en el que habría sido denunciado anteriormente por supuestamente participar en el despojo de pertenencias a una víctima bajo amenazas.

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