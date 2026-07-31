El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), en el marco de la campaña “La Prevención Nos Une”, ha intervenido 40 zonas críticas de la región Piura en lo que mediante trabajos de prevención, atención de emergencias y urgencias, en coordinación con los Gobiernos locales y el Gobierno Regional.

Como parte de estas acciones, el MVCS ejecutó 24 intervenciones preventivas en los distritos de Castilla, Chulucanas, Cura Mori, El Carmen de la Frontera, Máncora, Paimas, Salitral, Sicchez y Veintiséis de Octubre. Los trabajos comprendieron la limpieza y descolmatación de drenes, badenes y cunetas a lo largo de 46,41 kilómetros, beneficiando y protegiendo a 100 989 pobladores.

Asimismo, el sector atendió nueve emergencias en los distritos de Ayabaca, Canchaque, Máncora y Sondorillo. En estas zonas se realizaron labores de limpieza y descolmatación de cauces de ríos, retiro de escombros y mejoramiento de la transitabilidad en 11,571 kilómetros, en beneficio de 18 640 habitantes.

De igual manera, se desarrollaron siete atenciones de urgencia en los distritos de El Carmen de la Frontera, Santa Catalina de Mossa y Sondorillo, donde se recuperó la transitabilidad en 33,722 kilómetros, favoreciendo a 6448 pobladores.

El sector también distribuyó agua potable gratuita a 3310 vecinos del distrito de El Alto, quienes no cuentan con este servicio en sus viviendas.

Actualmente, el Programa Nuestras Ciudades mantiene en ejecución cinco intervenciones en la región: dos labores de prevención en Tambogrande y Salitral, y tres atenciones de emergencia en Ayabaca y Sondorillo. Estos trabajos comprenden 10,705 kilómetros de zonas vulnerables y permitirán proteger a 1058 pobladores.

En los próximos días, el MVCS continuará fortaleciendo las acciones preventivas en los distritos de Catacaos, Tambogrande y Veintiséis de Octubre, donde se realizará la limpieza y descolmatación de 6,09 kilómetros de infraestructura de drenaje, en beneficio de 14 169 vecinos. Estos trabajos se realizan en coordinación con los Gobiernos regionales y locales.