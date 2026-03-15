El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, llegó a la provincia de Ayabaca, en la región Piura, para supervisar las acciones de respuesta frente a las intensas lluvias que han afectado a diversas zonas de la localidad. Durante su visita, recorrió áreas impactadas por deslizamientos a fin de coordinar medidas urgentes para proteger a la población.

En el centro poblado Sausal, el caserío Arraypite Alto y la calle Arequipa, en la zona urbana de Ayabaca, el titular del sector inspeccionó los trabajos que se realizan para retirar el lodo y los escombros que dificultan el tránsito y representan un riesgo para los vecinos. En estos puntos continúa operando maquinaria pesada del sector, entre ellas una excavadora, un volquete y un cargador frontal, que trabajan en la limpieza de las vías y en la recuperación del acceso a las zonas afectadas.

“Estamos presentes en la zona con maquinaria del sector Vivienda y de otros sectores del Ejecutivo, como Midagri y Mindef. Además, personal del Ejército del Perú se ha sumado a las labores para restablecer las vías que han sido afectadas por las intensas lluvias y brindar apoyo a las familias damnificadas” señaló el ministro Sifuentes Quilcate.

Estas acciones forman parte de la intervención del Programa Nuestras Ciudades (PNC), que busca restablecer la transitabilidad y reducir los riesgos para la población ante nuevas precipitaciones. La maquinaria realiza trabajos de limpieza, descolmatación y retiro de material acumulado por las lluvias, permitiendo recuperar el acceso en zonas que resultaron afectadas.

Durante su visita, el ministro también sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. En este espacio se evaluó la situación de la emergencia y se priorizaron acciones para acelerar la atención a las familias afectadas.

Acciones intersectoriales

La respuesta frente a esta situación se desarrolla de manera articulada con diversas entidades del Estado. En Ayabaca se ha desplegado maquinaria de distintos sectores, como MTC y Midagri, además del Gore Piura y la municipalidad provincial. Además, a través del Mindef, se han desplegado 100 soldados del Ejército del Perú para reforzar las labores de limpieza, rescate y recuperación de vías.

De igual forma, equipos del Midis y el Minedu realizan acciones para asegurar la atención de los beneficiario de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, y gestionar la atención de riesgos en los centros educativos, respectivamente. Además, el Gobierno regional viene entregando bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, colchones, entre otros.

El Ministerio de Vivienda mantiene un monitoreo permanente de la emergencia a través de su Centro de Operaciones de Emergencia. El objetivo es garantizar una respuesta oportuna, acompañar a las familias afectadas y continuar trabajando para restablecer las condiciones de seguridad y bienestar en las zonas impactadas por las lluvias.

Próximas acciones

Como parte de la jornada, el titular del sector supervisará la atención brindada a las familias que permanecen en un refugio temporal habilitado en la ciudad de Ayabaca. En este espacio se alberga a siete familias, que suman 26 personas, quienes fueron evacuadas de manera preventiva tras la emergencia registrada en la calle Arequipa.

El Ministerio de Vivienda también moviliza equipos técnicos para evaluar los daños en las viviendas afectadas. Especialistas del sector trabajan en la validación de la información de las casas impactadas por las lluvias, lo que permitirá activar mecanismos de apoyo para las familias damnificadas, como el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.