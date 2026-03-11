Una intensa lluvia de más de seis horas originó el deslizamiento de un huaico, provocando que la masa de lodo y piedras sepultara seis viviendas y causara la muerte de una madre de familia, quien se encontraba durmiendo en uno de los inmuebles, en la provincia de Ayabaca.

Ocurrió la madrugada de ayer, cuando el huaico arrasó con diversos sembríos y las casas de material rústico en el sector Santa Cruz La Cancha, del centro poblado de Ambasal.

Desafortunadamente, Balbina Yangua Criollo se encontraba durmiendo en una de las casas, cuando ocurrió el desastre y quedó sepultada bajo lodo y piedras, lo que causó su fallecimiento.

Tras lo ocurrido, decenas de moradores de distintos pueblos aledaños se unieron y con ayuda de palanas y otras herramientas pudieron encontrar el cuerpo sin vida de la madre de familia, bajo los escombros de su casa.

Su fallecimiento fue confirmado por la Municipalidad de Ayabaca. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de la señora Balvina Yangua. Nos unimos al dolor de su familia y elevamos una oración por su eterno descando”, informó la comuna en un comunicado.

Asimismo, personal policial de la Unidad de Emergencia de Sullana se trasladó a Ayabaca para integrarse a las labores de rescate y remoción de escombros. Estas acciones se realizaron conjuntamente con Defensa Civil de la comuna provincial y moradores de sectores aledaños.

Ante lo ocurrido, los pobladores pidieron ayuda urgente a las autoridades regionales y nacionales. Además, reportaron que la fuerte lluvia hizo que varios caminos carrozables quedaran bloqueados y pueblos aislados. “Lo que pedimos es ayuda urgente a las autoridades regionales y nacionales”, dijo un poblador.

Según el Senamhi, Ayabaca registró la más alta precipitación pluvial acumulada con 74 litros por metro cuadrado, registrada entre las 07:00 horas del último 9 de marzo y las 7:00 horas de la mañana de ayer. Mientras que Sapillica reportó 48.5 litros por metro cuadrado. En tanto, el distrito de Lancones, se acumuló 25 litros por metro cuadrado.

En tanto, la ciudad de Sullana soportó una lluvia moderada la noche del último lunes, que dejó grandes aniegos.

Asimismo, el distrito de Frías soportó una intensa lluvia acompañada de truenos y relámpagos la tarde del último lunes. La precipitación provocó la activación de quebradas y las trochas carrozables resultaron afectadas.

Mientras que, debido a las intensas lluvias, se registró la crecida del río Serrán, ubicado en el distrito de Salitral, en Morropón, lo cual restringió el tránsito vehicular y ha generado una gran preocupación entre los pobladores y transportistas que utilizan esta vía para llegar a sus centros de labores.

Aunque pobladores ayudaron a unas personas para que pasen cargando sus motocicletas, pero las autoridades policiales recomendaron que no se arriesguen a cruzar la zona por temor a que sean arrastrados y ocurra una tragedia.​