Ante las recientes lluvias que han provocado deslizamientos y afectaciones en diversas localidades de la región Piura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) desplegó maquinaria pesada y equipos técnicos para atender la emergencia y ejecutar trabajos preventivos que reduzcan los riesgos para la población.

Las intervenciones comprenden el retiro de escombros, la limpieza y descolmatación de cunetas y drenes, así como el mejoramiento de la transitabilidad en vías afectadas, con el objetivo de mitigar mayores impactos frente a nuevas precipitaciones.

“Estamos actuando de manera inmediata para proteger a las familias y reducir los riesgos frente a las lluvias. Hemos desplegado maquinaria pesada y personal técnico en distintos puntos de Piura para atender las emergencias y salvaguardar la vida y los bienes de la población”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

En la provincia de Ayabaca, el sector trasladó a la capital provincial un cargador frontal, una excavadora y un volquete para el levantamiento de escombros tras el deslizamiento registrado en el sector La Peña Llorona. Asimismo, en los distritos de Paimas y Sicchez se ejecutan trabajos de limpieza y descolmatación de cunetas con el apoyo de una retroexcavadora en cada localidad.

Las intervenciones también se desarrollan en la provincia de Huancabamba. En el distrito de Carmen de la Frontera se realizan trabajos de mejoramiento de la transitabilidad con un cargador frontal, una motoniveladora y dos volquetes, mientras que en el distrito de Sondorillo se ejecutan labores de retiro de escombros con un cargador frontal para habilitar las vías afectadas.

En el distrito de Chalaco, provincia de Morropón, se realizan trabajos con un tractor sobre oruga para mejorar la transitabilidad en zonas afectadas por las lluvias. En tanto, en la provincia de Talara se ejecuta la limpieza y descolmatación del dren Primero de Mayo, para lo cual se ha destinado un cargador frontal, un minicargador y un volquete.

Por su parte, en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, en la provincia de Piura, se interviene en los drenes 1308 y Japón-Turquía, utilizando un cargador frontal, una excavadora hidráulica y dos volquetes.

Estas acciones permiten atender los efectos inmediatos de las lluvias y reforzar las labores de prevención rente a futuras precipitaciones. En esa línea, el Ministerio de Vivienda continúa coordinando con las municipalidades de Salitral, Morropón-Chulucanas y Catacaos el envío de maquinaria pesada para fortalecer las acciones de protección de la población.