Ante el incremento y la ocurrencia de constantes y fuertes lluvias en la región y las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) sobre la continuidad de las precipitaciones, la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) emitió un comunicado en el que dispone que las clases podrían ser dictadas a distancia para garantizar el servicio educativo y la seguridad de estudiantes y docentes durante el inicio del año escolar.

A través del comunicado 14-2026/DRE Piura, ante las intensas lluvias que se vienen registrando en la región y las proyecciones del Senamhi sobre la continuidad de precipitaciones las cuales podrían afectar la movilidad y la seguridad de estudiantes y personal educativo, la Dirección Regional de Educación de Piura, en coordinación con las UGEL, ha dispuesto diversas medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo.

La DREP precisa que en el marco de la Resolución Ministerial N.° 501-2025-Minedu, que aprueba la norma técnica para el año escolar 2026, las instituciones educativas podrán adoptar esta medida, según las condiciones de su localidad.

“La educación a distancia se aplicará en las instituciones educativas donde las condiciones climáticas o el estado de las vías impidan el tránsito seguro de la comunidad educativa. Se priorizará el uso de plataformas digitales, grupos de WhatsApp, fichas o módulos impresos, así como el acompañamiento docente mediante llamadas u otros medios disponibles”, precisa el comunicado.

Agrega que la presencialidad condicionada será en los colegios donde la infraestructura, el acceso y las condiciones de seguridad se encuentren garantizadas, priorizando acciones de prevención y cuidado.

Subraya que los directores de los colegios deberán evaluar diariamente las condiciones y, comunicar a las familias la modalidad adoptada.