La familia de Anthony Camizán Guerrero denunció a Yenny Carla Ocaña Julca, expareja del policía, Mell Gipson Sancarranco Vega, por el presunto delito de falsedad de juicio. Ellos consideran que ella habría sido la responsable de la venta del celular del estudiante universitario, Anthony Camizán Guerrero, desaparecido desde el pasado 21 de agosto del 2022.

Ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, la familia Camizán Guerrero denunció penalmente por el presunto delito de falsedad en juicio a Yenny Carla Ocaña Julca, expareja del policía Sancarranco Vega .

La familia basa su denuncia en que el 21 de julio de 2025, Ocaña Julca declaró ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, en la investigación seguida contra Edixon Rone Córdova Godos por el delito de secuestro en agravio de Anthony Camizán, y en la que habría mentido en algunas de sus respuestas.

En la denuncia precisa que cuando se le preguntó si conocía al policía, Sancarranco Vega respondió que sí, desde el año 2020; sin embargo, de acuerdo a la declaración del 6 de enero de 2026 en las oficinas de Ciberdelincuencia de la Divincri de Piura y en presencia de la fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chulucanas, respecto a la pregunta número 3, si conoce a Sancarranco Vega y Edixon Rone Córdova Godos, dijo: “Sí, conozco a la persona de Sancarranco Vega desde el año 2020, iniciamos como amistad y sostuvimos una relación de enamorados desde el año 2022 hasta el mes de diciembre de 2025 (…)”.

Agrega la denuncia penal en su contra que se ratificó en su declaración brindada en el año 2025. “Que con respecto al vínculo amoroso con Mell si me estoy ratificando, que sí he tenido una relación amorosa de más de dos años”.