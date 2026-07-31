Una iguana de aproximadamente 1.50 metros de longitud fue rescatada hoy en Arequipa por personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar luego de ser encontrada en el sector de Fuerte Cenepa. El reptil fue puesto a salvo y entregado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para su evaluación y custodia.

guana quedó bajo la custodia de Serfor (Foto: Municipalidad de Mariano Melgar)

La intervención se realizó tras la alerta de vecinos de la zona, quienes reportaron la presencia del animal en un espacio urbano. Al llegar al lugar, los serenos capturaron al reptil sin ocasionarle daños y evitando riesgos para los residentes.

El ejemplar quedó bajo resguardo de especialistas del Serfor, entidad encargada de determinar su estado de salud y disponer las acciones correspondientes para su cuidado.

Reptil se encontraba en el sector Fuerte Cenepa en Mariano Melgar (Foto: Municipalidad de Mariano Melgar)

Se trataría de una Ctenosaura similis, conocida como iguana de cola espinosa. Explicó que esta especie suele habitar en bosques secos tropicales, áreas rocosas y matorrales, por lo que su aparición en una zona urbana no es habitual.

Se presume que el animal fue trasladado de la selva, por lo que se hará la investigación para determinar las responsabilidades. El Serfor, tras la revisión del animal devolverá al reptil a su hábitat natural.