En la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Cerro Colorado se realizó la verificación pública del material electoral que será utilizado en la segunda vuelta de las Elecciones Generales programada para este domingo 7 de junio.

La actividad forma parte de las acciones destinadas a garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

La jornada de verificación contó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y observadores internacionales, quienes supervisaron la revisión del material que será distribuido a las diferentes mesas de sufragio de la jurisdicción.

Durante la actividad se abrió una mesa de sufragio correspondiente al distrito de Yura para comprobar que contaba con todos los implementos necesarios para el desarrollo de la votación.

Entre los materiales inspeccionados figuraban las cédulas de sufragio, actas para el conteo de votos, padrón electoral y demás documentos requeridos para la jornada electoral.

La ODPE Cerro Colorado tiene a su cargo la organización del proceso electoral en los distritos de Uchumayo, Yura, Cayma, Tiabaya, Sachaca, Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas, Santa Rita de Siguas y La Joya, donde miles de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en la segunda vuelta electoral.

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