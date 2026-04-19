El congresista José Jerí expresó su posición luego de que el presidente José María Balcázar anunciara la suspensión del proceso de adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos. La medida fue comunicada por el jefe de Estado, pese a que las negociaciones se encontraban en una etapa avanzada.

Ante este escenario, el parlamentario de Somos Perú difundió un mensaje a través de sus redes sociales y abordó los efectos que, según indicó, tendría esta decisión en distintos ámbitos.

En esa línea, planteó que la postergación del proceso podría afectar los vínculos entre ambos países. Asimismo, consideró que la medida compromete la continuidad de acuerdos construidos a lo largo del tiempo.

“Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”, escribió.

El congresista también señaló que la decisión se dio en una fecha cercana a la firma simbólica del contrato. Desde su perspectiva, este aspecto tiene implicancias en la imagen del país frente a su contraparte.

“Sabemos que existen prioridades y múltiples necesidades en el país, pero si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato; ello no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico”, expresó.

Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años.



Sabemos que existen prioridades y múltiples… — José Jerí (@josejeriore) April 18, 2026

Llamado a reconsiderar la medida

Finalmente, el parlamentario se dirigió al jefe de Estado para exhortarlo a que evalúe la decisión adoptada. En su pronunciamiento incluyó una reflexión sobre las posibles consecuencias en el ámbito diplomático y comercial.

“Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial”, planteó.