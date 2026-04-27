El expresidente José Jerí se pronunció este domingo tras la exhibición pública de los aviones de combate F-16 durante un evento organizado por la Fuerza Aérea del Perú y respaldó su rol en el proceso de adquisición. A través de sus redes sociales, el exmandatario reconoció que la decisión generó rechazo en sectores del país, pero sostuvo que se mantuvo firme en ella porque consideró que trascendía su propia gestión.

“Fuimos parte del proceso de renovación de nuestra flota aérea y estoy muy orgulloso de haber contribuido a la historia de nuestro país, sabiendo que ello iba a ser rechazado y criticado por un sector de nuestro país”, escribió.

El rol de Jerí en la compra de los F-16

Como se recuerda, el pasado 15 de septiembre de 2025, el gobierno peruano bajo el mandato de José Jerí seleccionó la propuesta del gobierno de los Estados Unidos para la renovación de la flota aérea por razones de seguridad nacional. El entonces canciller Hugo de Zela y el exprimer ministro Ernesto Álvarez respaldaron públicamente esta elección, sustentada en consideraciones de estrategia geopolítica y en el vínculo histórico entre ambos países.

Recientemente, el presidente José María Balcázar intentó postergar la decisión final, argumentando que una compra de esa magnitud debía quedar en manos del próximo gobierno. Sin embargo, la tensión política en el Ejecutivo se intensificó cuando el exministro de Defensa Carlos Díaz reveló que Balcázar firmó el Decreto Supremo que viabilizaba el proceso bajo la figura de secreto militar, lo que contradecía su postura pública.

El 22 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que realizaron el primer desembolso de US$462 millones a Lockheed Martin a través del Banco de la Nación. Horas antes, el canciller De Zela y el ministro Díaz presentaron su renuncia en medio de las contradicciones generadas al interior del gobierno.

Este lunes, el premier Luis Arroyo así como los nuevos titulares de Defensa y Relaciones Exteriores tendrán que presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el estado del proceso, una cita que podría revelar detalles clave sobre quién tomó realmente la decisión de efectuar el pago y bajo qué condiciones se autorizó.