Karla Tarazona se pronunció sobre las críticas y comentarios que surgieron tras su matrimonio con Christian Domínguez. Al ser consultada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la exconductora de televisión restó importancia a las opiniones generadas alrededor de la celebración y respondió con firmeza a quienes cuestionaron distintos aspectos de su boda.

La empresaria también fue consultada por los comentarios emitidos por algunas exparejas del cantante por su boda. No obstante, lejos de entrar en polémicas, Karla respondió con serenidad y dejó en claro que las opiniones de terceros no afectan el momento personal que atraviesa junto al cumbiambero.

Durante su paso por el aeropuerto en compañía de Domínguez, Tarazona fue abordada por la prensa para conocer su opinión sobre las reacciones que ha generado su reciente matrimonio.

“ Mientras yo soy feliz, lo demás poco o nada me importa ”, sostuvo.

Ante la insistencia del reportero, Karla Tarazona también fue consultada sobre quienes ponen en duda la duración de su matrimonio con Christian Domínguez. Lejos de esquivar la pregunta, la empresaria respondió de manera directa.

“ Hasta que Dios diga, al fin y al cabo es problema de cada uno “, aseguró.