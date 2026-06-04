El matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, la atención se centró en los detalles que la pareja preparó para sus invitados.

Durante la emisión de ‘América Hoy’, los conductores y panelistas analizaron el recuerdo que los recién casados entregaron a sus invitados. La conversación derivó en un intercambio de opiniones sobre la organización de la boda y las expectativas que suelen asociarse a las celebraciones protagonizadas por personajes del espectáculo nacional.

En medio del debate, Xiomy Kanashiro intervino para compartir su opinión sobre el recuerdo que se entregó a los asistentes de la boda. La panelista reaccionó al ver el obsequio exhibido en el set y su comentario no pasó desapercibido.

“ Es como si hubiera ido al cine y me compro mi vasito del cine la canchita ”, manifestó la novia de Jefferson Farfán.

Luego de las declaraciones de la bailarina, la conversación tomó mayor fuerza en el set del magazine matutino. Fue entonces cuando Edson Dávila, popularmente conocido como ‘Giselo’, intervino con una observación relacionada con el posible costo del obsequio.

“Esos tomatodos tampoco están un sol, esos tomatodos al por mayor están 8 soles”, indicó el conductor.

Recuerdo de la boda de Domínguez y Karla.

A pesar de las distintas posturas expresadas en el programa, Xiomy se mantuvo firme en su apreciación sobre el recuerdo repartido durante la celebración. La panelista señaló que, a su juicio, el detalle elegido no estaba a la altura de una boda con tanta exposición mediática, lo que generó nuevas reacciones entre sus compañeros de set.

“ Pero algo innovador, Janet, algo bonito también… Es que yo creo que es depende de la boda, ¿no? Si ellos quisieron algo simple lo hubieran dicho: ‘Vamos a hacer algo simple’ y ya. Pero como tú dices, quisieron impresionar… Yo creo que no daría ese recuerdo ”, finalizó.