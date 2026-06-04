La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, Magaly Medina puso el foco en un detalle que llamó su atención durante la celebración y que salió a la luz luego de que la propia conductora compartiera imágenes y momentos del evento en sus redes sociales.

En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista comentó distintos pasajes de la boda de Karla y Christian junto a Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, y Rocío Miranda. Durante el análisis de las imágenes y detalles de la celebración, un particular episodio captó la atención de los panelistas y terminó convirtiéndose en el tema central de la conversación.

La controversia se originó a partir de un video que Tarazona compartió tras su matrimonio con Domínguez. En el registro audiovisual, la presentadora lucía un body blanco que resaltó su silueta, un detalle que no pasó desapercibido y que fue ampliamente comentado en el programa de Medina.

Los invitados de la ‘Urraca’ coincidieron en que el contenido compartido por Karla se apartaba de las publicaciones que suelen difundirse tras una boda. A raíz de ello, tanto Kurt Villavicencio como Rocío Miranda expusieron sus opiniones sobre el video y debatieron acerca de la exposición de ese momento personal en redes sociales.

El popular ‘Metiche’ fue uno de los primeros en pronunciarse sobre las imágenes. El conductor comentó que el video captó su atención debido a que mostraba a Tarazona en una faceta distinta a la que suele proyectar públicamente, un aspecto que no pasó desapercibido durante el debate en el programa.

“ Karla no es sexy, pero es guapa, fachosa ”, señaló. Aunque aseguró que le sorprendió que decidiera compartir ese tipo de contenido en redes sociales en medio de una fecha tan significativa como su boda.

Por su lado, Medina adoptó una postura más crítica al evaluar el video compartido por Tarazona. La conductora sostuvo que el enfoque de las imágenes no guardaba relación con el tipo de contenido que habitualmente se asocia a una celebración matrimonial.

“ De mal gusto, lo puedes hacer por tu cumpleaños ”, indicó la periodista.

La conductora de TV también cuestionó el concepto detrás del video, al considerar que combinaba elementos románticos con una propuesta más sensual. Desde su perspectiva, la ocasión elegida para difundir ese tipo de contenido no era la más apropiada.

“ En un traje de novia la vulgaridad hay que dejarla un poco de lado ”, sostuvo la ‘Urraca’.

“ No había necesidad de tu video de boda, mezclarlo con lo sensual... debía hacerlo y no publicarlo o publicarlo en otro momento ”, agregó.