El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra R.S.C.CH. (36 años), investigado como presunto autor del delito de extorsión.

El fiscal presentó el acta de intervención policial, de registro personal e incautación de especies, de perennización de prendas de vestir, así como captura de pantalla de la transacción realizada vía Yape, entre otros.

El hecho ocurrió el 25 de agosto, donde el acusado habría llegó a una obra de construcción en Paita y allí habría agredido a los obreros, exigiendo al propietario el pago de S/ 200 para dejarlos trabajar. El agraviado, ante la amenaza, realizó una transferencia de 100 soles a través de la mencionada aplicación de pago.

La medida restrictiva fue solicitada por el Ministerio Público a fin de asegurar la presencia del imputado durante el proceso penal y garantizar el normal desarrollo de las investigaciones y proceder a la identificación plena del otro sujeto participante.