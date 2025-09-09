Dictan prisión preventiva para venezolano por tenencia ilegal de municiones
El tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de obtuvo 4 meses de prisión preventiva y la aprobación del proceso inmediato para W.M.Z.D., de nacionalidad venezolana, como presunto autor del delito de porte ilegal de municiones.

La fiscal adjunta Claudia Milagros Guevara Cárdenas presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al acusado con el delito como: el acta de intervención policial, de registro personal e incautación de municiones, informe pericial de balística forense, entre otros; por los que obtuvo la medida coercitiva, en tanto se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento.

Conforme a los actuados, el investigado fue intervenido tras persecución policial, en el A.H. Jorge Chávez el pasado 03 de septiembre, por efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo y fueron alertados sobre la presencia de sujetos sospechosos en inmediaciones de la Av. Perú con Av. Francia.

Durante el registro personal al intervenido, se hallaron tres municiones calibre 9 mm en el bolsillo de su pantalón. Tras su traslado a la comisaría y posterior peritaje balístico, se determinó que los cartuchos se encontraban en regular estado de conservación y en condiciones operativas, según el informe pericial.

