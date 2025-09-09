A veintidós años de cárcel fue condenado por el Poder Judicial un sujeto acusado de asaltar a una farmacia y a sus trabajadores, en la ciudad de Chulucanas.

El Fiscal provincial Hildegardo Navarro Mendoza, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, obtuvo se condene a 22 años de pena privativa de la libertad efectiva a Raúl Enrique Rivas Duque (30 años) como autor del delito de robo agravado, en agravio de dos trabajadores de Inkafarma y de la misma farmacia.

La Fiscalía probó en juicio oral que el acusado, el 28 de abril del año pasado, ingresó al local de la farmacia Inkafarma ubicado en Jr. Lambayeque de la ciudad de Chulucanas, y tras amenazar con un arma de fuego a los vendedores les robó sus equipos celulares, así como el dinero de las ventas del día.

Luego de ocurrido el hecho se pudo dar con la identidad y vivienda del acusado, quien registra varias denuncias por delitos similares. Así también, se obtuvo un informe del Grupo especial contra el crimen organizado (GRECCO) y su apoyo en el allanamiento, registro del domicilio y detención del acusado en octubre del mismo año.

Raúl Enrique Rivas Duque, quien ya se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva por este caso, deberá cancelar la suma de 6 000 soles por concepto de Reparación Civil.