La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios y las declaraciones de los colaboradores eficaces revelaron que los exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura habrían favorecido y cancelado al consorcio Hospital Piura con el pago de tres valorizaciones por 815,198 soles por equipos que no están considerados como tecnología de punta (biomédicos) y que, además, a la fecha, no se encuentran en posesión del Gobierno Regional de Piura, afectando de esta manera el equilibrio económico contractual.

Según la carpeta fiscal N° 2606065500-2024-15-0 que obra en manos de Correo, el contratista presenta su carta N° 064-2020-CHP-ítem 1 el 3 de agosto del 2020, en la que expone la necesidad de realizar una modificación al contrato N°113- 2015 específicamente relacionada al componente de equipamiento médico hospitalario; sin embargo, todos sus argumentos, incluso los anexos que adjunta (para sustentar su pedido) están referidos a proveedores internacionales que importan equipamiento con tecnología de punta.

Así lo corrobora el colaborador N° 1-2025, quien, en su declaración del 23 de agosto del 2025, a la pregunta ¿cuál era el tipo de equipamiento que requería la variación de la forma de pago?, señala que “la documentación que presentaba el contratista era de fabricantes que señalaban que no iban a poder cumplir en los plazos, en el tiempo establecido, era de equipo especializado como rayos X, tomógrafos y otros componentes. La razón de la adenda fue que los equipos especializados tenían que traerlos del extranjero, de Europa, el contratista presentó cartas de estos diciendo que debían pagarse por estos bienes para que llegaran a tiempo y para eso necesitaba liquidez...(...)”.

La fiscalía recalca que de la documentación obrante se entendió en todo momento que el contratista se refería a equipamiento biomédico (alta tecnología), pues resulta absurdo pensar que el contratista podría solicitar liquidez para comprar equipamiento (con 6 meses de anticipación) de mesas, riñoneras o chatas.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción concluye que los exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura de la gerencia de Infraestructura, dirección general de Construcción, director de Obras, dirección de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión favoreció al consorcio ejecutor de la obra, Hospital Piura, con el pago de tres valorizaciones (N° 29, 30 y 32), que sumadas ascienden a S/ 815,198 (solo equipamiento), por equipos que no están considerados como tecnología de punta (Biomédicos) y que además a la fecha no se encuentran en posesión del gobierno regional de Piura, afectando el equilibrio económico contractual y el correcto funcionamiento de la administración pública.