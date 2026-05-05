Un sicario asesinó de un certero balazo en la cabeza a un joven en el asentamiento humano Los Médanos, en el distrito de Castilla, en Piura. Otro joven resultó baleado en el tórax y en los brazos, también en la misma localidad.

Eran las 11:20 de la mañana cuando la tranquilidad de las manzanas L y K se rompió al escuchar un estruendo de una bala que alarmó a todos los vecinos.

Al salir de sus viviendas, encontraron a Leyder Carhuay Calderón (33 años) tirado en el suelo con un disparo en la cabeza, ante la mirada atónita de grandes y pequeños. Pese a que sus amigos y familiares intentaron brindarle los primeros auxilios, nada pudieron hacer para reanimarlo y salvarle la vida, pues la bala le cayó en la cabeza.

Se conoció que dos sicarios a bordo de una motocicleta pasaron por la zona y al ver a Carhuay Calderón en el lugar, sin mediar palabra alguna le dispararon a matar en la cabeza y huyeron raudamente del lugar.

Hasta el lugar llegó el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Oficina de Criminalística (Oficri) de Piura para recoger las huellas dejadas por los delincuentes y los casquillos de los disparos realizados.

Se conoció que Leyder Carhuay Calderón era hermano de Gerardo Escobar Calderón, conocido como “Comandante Mela”, fallecido en el año 2019 y vinculado a la presunta organización criminal “Los Injertos del Comandante Mela”.

De otro lado, Eder Jiménez Jiménez (18 años) resultó herido de bala al promediar las 10:45 de la mañana. Según el reporte del personal del Serenazgo del distrito de Castilla cuando realizaba patrullaje por calles del A.H. Los Médanos, sector noreste, fueron interceptados por un mototaxi roja, cuyo conductor solicitó apoyo indicando que su amigo se encontraba herido por impactos de bala.

De acuerdo con la información, inicialmente intentaron llevarlo a Cesamica, pero no fue atendido, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa. El joven indicó vivir en Nuevo Talarita, en Castilla.

En el nosocomio, el médico de turno diagnosticó herida por proyectil de arma de fuego (PAF) en el tórax y en los miembros superiores derecho e izquierdo. La policía inició las investigaciones para esclarecer los hechos.