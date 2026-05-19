Un adulto mayor de 80 años ha denunciado presuntas irregularidades en un proceso judicial en curso relacionado con un terreno de aproximadamente 250 metros cuadrados ubicado en el sector La Venta Baja, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica. El caso se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y ha generado controversia debido a la programación de una diligencia con posible apoyo de la fuerza policial.

Proceso judicial

El proceso es tramitado ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Supra Provincial – Módulo Penal, a cargo del juez Fernando Vicente Fernández Tapia, quien ha dispuesto la diligencia de ejecución forzada para hoy 19 de mayo de 2026 a las 09:30 de la mañana, en el sector conocido como Calle 5, Pasaje La Huaquilla – La Venta Baja. La resolución judicial contempla la intervención de hasta 20 policías.

El proceso involucra a Armando Alfredo Arcos Gutiérrez, quien actúa como apoderado de su madre, una adulta mayor de 97 años identificada como Rosa María Gutiérrez Carbajal, a quien atribuye la titularidad del predio en disputa.

El denunciante sostiene que el terreno pertenece a su familia desde hace más de seis décadas, señalando que la propiedad habría sido adquirida en 1960 mediante escritura pública. En declaraciones brindadas a Correo afirmó. “Mi madre es propietaria de ese terreno desde 1960, con escritura pública. Nadie puede desconocer ese derecho”.

Asimismo, cuestiona la intervención de la Municipalidad Distrital de Santiago relacionada con la apertura proyectada de una vía pública denominada “Calle 5”, indicando que no se habría respetado el derecho de propiedad ni seguido un procedimiento formal de expropiación.

La defensa del terreno sostiene que durante el desarrollo del proceso se habrían producido presuntas vulneraciones al debido proceso, entre ellas problemas en las notificaciones judiciales y limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa.

El apoderado también cuestiona la continuidad del caso, alegando que ya existieron pronunciamientos previos sobre el mismo conflicto. En ese sentido, señaló: “Esto ya fue visto anteriormente en un hábeas corpus. Fue archivado porque no correspondía”.

De acuerdo con su posición, la insistencia en la ejecución de la sentencia vulneraría el principio de cosa juzgada y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Según el expediente, en 2018 el órgano jurisdiccional declaró infundada una demanda de hábeas corpus vinculada al caso y dispuso su archivo definitivo. Sin embargo, el proceso ha continuado hasta llegar a la etapa de ejecución de sentencia, actualmente en controversia.

El 14 de mayo de 2026, la parte denunciante informó la presentación de una queja ante la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) contra el magistrado Fernando Vicente Fernández Tapia, solicitando la revisión de su actuación en el proceso.

En el documento presentado, se argumenta la existencia de presuntas irregularidades en la conducción del caso, así como afectación del debido proceso y del derecho a la defensa. En ese sentido, el denunciante afirmó: “Se está vulnerando el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. No hemos sido debidamente notificados y no se nos ha permitido ejercer defensa en su debido momento”.

El origen del conflicto se relacionaría, según la parte denunciante, con una disposición municipal del año 2012 (acuerdo de concejo), que proyectó la apertura de una vía pública sobre parte del terreno. El apoderado sostiene que dicha medida no habría cumplido con los procedimientos legales de expropiación ni con la comunicación adecuada al propietario. Asimismo, indicó que la supuesta “Calle 5” no se encontraría consolidada como vía pública formal.

En tanto, la diligencia de ejecución forzada programada para hoy ha generado expectativa en la zona debido a la posibilidad de intervención policial y a la ejecución material de una sentencia en un terreno que, según la defensa, se encuentra en disputa.

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