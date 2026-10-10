Un sujeto ha sido enviado a la cárcel. Fue denunciado por presuntamente engañar a una joven mujer con un puesto laboral de limpieza, tras estar con la ciudadana, la habría ultrajado sexualmente en su departamento.

Investigación fiscal

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la magistrada Ángela Carolina García Vivanco, dictó seis meses de prisión preventiva contra Elías Moisés Huayta Chahuayla de 45 años, investigado por el presunto delito de violación sexual, en agravio de una mujer de 25 años cuya identidad se mantiene en reserva.

Los hechos se registraron el 1 de octubre de 2026, en horas de la mañana, el investigado contactó a la agraviada por WhatsApp y teléfono para ofrecerle un trabajo de limpieza en su departamento. La mujer acudió al inmueble, debido a que ambos se conocían previamente por una relación laboral.

Una vez dentro del domicilio, ambos se habrían dirigido a la lavandería para realizar labores de limpieza. En ese lugar, según lo señalado en la investigación, el investigado presuntamente habría sujetado a la mujer y, haciendo uso de la fuerza física, habría realizado el acto sexual sin su consentimiento. Posteriormente, la mujer habría comunicado lo ocurrido a su pareja y acudido a formular la denuncia correspondiente.

Se le atribuye al investigado el presunto delito contemplado en el artículo 170, primer párrafo, incisos 2, 6 y 9, del Código Penal, referido a la violación sexual y sus circunstancias agravantes. Tras evaluar el pedido, el juzgado declaró fundada la prisión preventiva y ordenó que el investigado sea trasladado al establecimiento penitenciario que determine el INPE. La medida se computa desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

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