Un grave caso de presunta agresión sexual terminó con la captura de un hombre en la ciudad de Ica, luego de que una joven de 27 años denunciara haber sido ultrajada tras perder el conocimiento dentro de una vivienda ubicada en la calle Los Grimaldos, frente al Hospital Regional de Ica. La rápida reacción policial permitió ubicar al sospechoso pocas horas después.

Grave denuncia

De acuerdo con la denuncia, la agraviada L.K.Q.O. acudió al inmueble invitada por un amigo con la finalidad de conversar. En el lugar consumió pisco con gaseosa y, tras ingerir tres vasos, manifestó haber quedado inconsciente, por lo que presume haber sido dopada antes del ataque denunciado.

La mujer señaló que despertó en una habitación y encontró al presunto agresor sobre ella. En medio del shock, logró apartarlo, cambiarse de ropa y salir del inmueble. Luego comunicó lo sucedido a su acompañante, quien decidió llevarla de inmediato a la comisaría para denunciar.

Tras recibir la denuncia, agentes del Departamento de Investigaciones de la Comisaría de Ica, dirigidos por el comandante PNP Jhon Posada Huapaya, desplegaron un operativo en la zona. Minutos más tarde ubicaron al sospechoso en las inmediaciones del mismo sector y procedieron con su intervención.

El detenido fue identificado como Martín Pariona, de 33 años. Fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual.

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