Un sujeto ha sido condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. El depravado sexual con engaños trasladó a una menor de 13 años hacia el balneario de Huacachina, obligándola a tomar bebidas alcohólicas y al evidenciar la la vulnerabilidad de la víctima, la ultrajó sexualmente.

Grave delito

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Jesús Alejandro Espinoza Díaz, hallado responsable del delito de violación sexual, en agravio de una menor de 13 años de edad.

La investigación y sustentación del caso estuvo a cargo de la fiscal adjunta Mónica Pisconti Flores, quien logró acreditar la responsabilidad penal del sentenciado durante el juicio oral.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal de la Zona Sur dictó la referida condena y dispuso, además, el pago de S/ 30 000 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió en mayo de 2021. La víctima salió de su domicilio en compañía de su hermanastra de 17 años, hacia la Plaza de Armas de Ica, lugar donde conoció a Espinoza Díaz. Bajo engaños y confiando en el entorno familiar, la menor abordó el vehículo del agresor con destino al balneario de Huacachina.

Durante el trayecto, el sentenciado obligó a la menor a ingerir bebidas alcohólicas para reducir su capacidad de resistencia y posteriormente perpetrar el abuso sexual. La investigación fiscal reveló que el acto se cometió ante la pasividad de la hermanastra, quien también se encontraba en el interior de la unidad y no brindó auxilio a la víctima.

